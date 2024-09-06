Erzurum'da Bomba İhbari Üzerine Uçak Acil İndi

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'a bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15: 38'de acil durum çağrısında bulunmuştur. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16.38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir. 237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama arala çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi. - ANKARA