Erzurum Milletvekilleri\'nden TFF\'ye Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, İstanbul spor maçı sonrası yaşanan saha olayları nedeniyle TFF tarafından Erzurumspor'a verilen cezalara tepki gösterdi.

"Erzurumspor'un yanındayız, haksızlığın karşısındayız" diyen milletvekilleri yayınladıkları ortak bildiride şunları kaydetti; "Erzurumspor'umuzun İstanbulspor karşılaşması sonrası PFDK tarafından verilen ağır cezalar, yalnızca bir kulübe değil; Erzurum'a, bu kadim şehre ve onun fedakar insanlarına reva görülmüş büyük bir haksızlıktır. Bu kararlar, ne hukukla ne de vicdanla bağdaşmamaktadır.

Erzurum milletvekilleri olarak, bu adaletsizliğe karşı şehrimizin takımının ve taraftarlarının yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Önceki dönem İçişleri Bakanımız ve Erzurum Milletvekilimiz Sayın Selami Altınok, Erzurum Milletvekillerimiz Sayın Fatma Öncü, Sayın Mehmet Emin Öz ve Sayın Abdurrahim Fırat ile birlikte, AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Av. İbrahim Küçükoğlu olarak verilen para cezası başta olmak üzere tüm yaptırımların iptali yönünde sürecin takipçisiyiz.

Gerek Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekse Tahkim Kurulu nezdinde yapılacak her türlü girişime destek veriyoruz.

Bu mesele yalnızca bir spor kulübü meselesi değildir. Bu mesele, yıllardır hakkıyla mücadele eden bir şehre ve onun evlatlarına karşı yapılan çifte standardın, haksızlığın bir başka tezahürüdür.

Erzurumspor'umuzun yanında olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bu sürecin sonunda adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı yineliyoruz.

Adaletin olduğu her yerde Erzurum vardır! Erzurum varsa umut da vardır!" - ERZURUM