Esad\'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var

Ferudun Ozmen:

Nasılda algı operasyonu çekiyorsunuz yok oyları artmış yok diğerinin oyu düşmüş. Ne alaka Suriye de ki durumla ülkenin ekonomik durumunun ne oldu maaşlara olağan üstü zammı geldi asgari ücret 30 bin mi oldu kiralar mı düştü bankalar takipteki alacaklarından mı feragat etti ne oldu canı cehenneme Suriye de ki durumun şeyimde bile değil getirin sandığı görün ne kadar düşmüş ne kadar yükselmiş hodri meydan.