Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika
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Politika

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en yakın tahmin eden anket şirketi Betimar'ın Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası yaptığı araştırmaya göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,6'e yükselirken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 27,3'e geriledi.

19.12.2024 10:42
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Erken seçim tartışmaları devam ederken son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar Araştırma, 1750 kişiyle 26 ilde yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

FARK 6 PUANA ÇIKTI

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası yapılan ankette kasım ayında AK Parti ile CHP arasındaki AK Parti lehine olan 2 puanlık farkın ekonomik krize rağmen aralık ayında 6 puana çıkması dikkat çekti.

Betimar Araştırma'nın anketine göre partilerin oy oranları şöyle;

  • AK Parti: Yüzde 33,6
  • CHP: Yüzde 27,3
  • DEM: Yüzde 9,8
  • MHP: Yüzde 9,3
  • Zafer Partisi: Yüzde 5,3
  • İyi Parti: Yüzde 4,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,3
  • Anahtar Parti: Yüzde 1,8
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad\'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var

Haberler.com Özel, Politika, AK Parti, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mete Doğaner:
    daha dün kafam kirilaydi elim kirilaydi diye konuşanlar değil mi bunlar? lan sana ne faydası oldu Esad’ın gitmesi hayırdır paran mı arttı, iş mi buldun, hayat mı kolaylaştı ? bu halk herseye müstahak 113 81 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    esadcı ozgur cehapeye oy kaybettirdi 72 67 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    Vallahi ben onu bunu bilmem dem parti en geriye en sonuncu olsun da gerisi pek mühim değil 47 43 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    akpnin yaptırdığı anket kendi nize güveniyorsanız hadi secim yapln 37 23 Yanıtla
  • agrasif laz:
    SİZİ ANNE VE BABANİZA MUJDELEYEN TAAAA............ 38 21 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BUNLARA OLE Bİ CEZA VERİCEKSİNKİ ELİNDEKİ TUM CİHAZLARİ ALİCAKSİN KİTLİCEKSİNBBİR ODAYA SADECE SU VE EKMEK 31 21 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Nasılda algı operasyonu çekiyorsunuz yok oyları artmış yok diğerinin oyu düşmüş. Ne alaka Suriye de ki durumla ülkenin ekonomik durumunun ne oldu maaşlara olağan üstü zammı geldi asgari ücret 30 bin mi oldu kiralar mı düştü bankalar takipteki alacaklarından mı feragat etti ne oldu canı cehenneme Suriye de ki durumun şeyimde bile değil getirin sandığı görün ne kadar düşmüş ne kadar yükselmiş hodri meydan. 27 21 Yanıtla
  • Serdar null:
    Esad gittikten sonra Suriye aynı Irak, Libya gibi daha da fazla karışacak. Bizim için durum çok daha kötü olacak Ama gel sen bunu bizim millete anlat 16 23 Yanıtla
  • Kemsl:
    zafer ile iyi partisine oy veren kitleye tedavi uygulansın. 24 15 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    evet iktidar partisi yandaşından ne beklenir başka hop ankette öne çıkar kap ikramiyeyi 16 19 Yanıtla
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