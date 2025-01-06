Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'in Avukatları Anayasa Mahkemesi\'ne Başvurdu

Politika

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, Özer'in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaptı. Özer'in avukatları Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, başvurularının ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.

Özer'le ilgili olarak Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusunu gerçekleştirmek için burada olduğunu söyleyen avukat Hasan Sınar, yaklaşık 2.5 aydır Özer'in tutuklu olduğunu ve hiç bir ciddi adım atılmadığını aktardı. Özer'in tutukluluğunun sona erdirilmesi adına yaptıkları başvurularının reddedildiğini belirten Sınar, "Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor" diye konuştu.

Müvekkilinin, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan temel insan haklarının ihlal edildiğini savunan Ersöz, AYM'den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini söyledi. - ANKARA