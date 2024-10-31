Esenyurt Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla görevden alındı, yerine Can Aksoy atandı.

31.10.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Esenyurt Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı, Ahmet Özer, Can Aksoy, Güvenlik, Politika, İstanbul, Esenyurt, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Esenyurt Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.