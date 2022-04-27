Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi - Son Dakika
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Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi

27.04.2022 10:27

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi. Kararın, Funda Kocabıyık'ın eşi eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık'ın Gezi Davası kararı ve AK Parti'yi eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarını eleştirdi.

KAVALA'YA VERİLEN CEZAYI ELEŞTİRDİ

Kocabıyık resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi

"KİMSE BAŞKA YERE ÇEKMESİN"

Kocabıyık, paylaşımının hemen ardından ise şu tweet'i attı: "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir."

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi

MERKEZE ÇEKİLDİ

Paylaşımların ardından bu sabah İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

Son dakika! Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi
Funda Kocabıyık
Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: İste Akp devleti. Elestiri yasak. Kim elestirirse 7 ceddi surunur. Çunkü suç olduğunu düşündükleri şey bireysel degildir onlara gore. Tabii seneye gittiklerinde ayni akp dusuncesi ile kendilerine uygulanır umarım. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu Vali Funda Kocabıyık, Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi - Son Dakika


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