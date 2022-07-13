Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan "darbe" itirafı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan "darbe" itirafı

13.07.2022 14:11
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan "darbe" itirafı

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardım eden biri" olarak nitelendirdi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardım eden biri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolton, ülkedeki 2020 Başkanlık seçimlerinin ardından Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdikleri baskının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelendirilmesine değindi. Bolton, Trump'ın böyle bir şeyi gerçekleştirecek kadar ehil biri olmadığını söyleyerek, "Burada değil ama diğer ülkelerde darbelerin planlanmasına yardım eden biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun (Trump'ın) yaptığı bu değildi" ifadelerini kullandı. Sunucunun hangi ülkelerde darbe planladığını sorması üzerine Bolton, "Ayrıntılara girmeyeceğim" şeklinde yanıt verdi. Venezuela'dan söz etmeye başlamadan önce Bolton, "Ayrıntılara girmeyeceğim. Ama bir muhalefetin yasadışı olarak seçilmiş bir başkanı devirmeye çalışması için ne gerektiğini gördüm ve başarısız oldular" diye konuştu.

Sunucunun, "Bana (Venezuela'dan başka) söylemediğiniz başka şeyler olduğunu hissediyorum" sözleri üzerine Bolton, "Eminim vardır" ifadesini kullandı.

2019'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesinin gayri meşru olduğunu savunmasının ardından orduya yaptığı "Maduro'yu devirin" çağrısını açıkça desteklemişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Yabancı Ülkelerdeki Darbe Planlarına Yardım Ettiğini İtiraf Etti ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Yabancı Ülkelerdeki Darbe Planlarına Yardım Ettiğini İtiraf Etti John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan 'darbe' itirafı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
14:21 İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu
14:14 Üniversite öğrencisi gözlerine inanamadı! Hepsi bilgisayar kasasının içinde...
14:02 Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni
14:00 Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
13:17 KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 14:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan "darbe" itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement