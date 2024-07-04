Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi

TBMM'de, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için cenaze töreni düzenlendi. Törene, siyasi liderler ve yakınları katıldı. Gürsoy'un cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

04.07.2024 00:04
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Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi

ANKARA - Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM Şeref Merdivenlerinde 13., 15., 16. Dönem milletvekili Nilüfer Gürsoy için cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM başkanı Numan Kurtulmuş, CHP genel Başkanı Özgür özel, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili Gültekin Uysal, milletvekili ve yakınları katıldı.

Tören saygı duruşu ve dua okundu. Gürsoy'un cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nilüfer Gürsoy kimdir?

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Dr. Gürsoy için dün ikindi namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Dr. Nilüfer Gürsoy, Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

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