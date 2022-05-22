Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

22.05.2022 10:51

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölümünün 40. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine Cevdet Sunay'ın yakınları ile üst düzey devlet erkanının temsilcileri katıldı. Sunay'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, kabre Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına çelenk bırakıldı. Aile fertlerinin de Sunay'ın kabrine çiçek koyduğu törende, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

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Mustafa Ekmekçi, Vefatının 25. Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı Mustafa Ekmekçi, Vefatının 25. Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika


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