Eski Filipinler Devlet Başkanı Ramos hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski Filipinler Devlet Başkanı Ramos hayatını kaybetti

31.07.2022 15:25
Eski Filipinler Devlet Başkanı Ramos hayatını kaybetti

Eski Filipinler Devlet Başkanı Fidel Valdez Ramos, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Fidel Valdez Ramos, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Filipinler'de 1992 ve 1998 yılları arasında 12. Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Fidel Valdez Ramos, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kore ve Vietnam savaşlarında yer alan ve 1986 yılındaki demokrasi yanlısı ayaklanmalarda kilit rol oynayan Ramos'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Ramos'un ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Ailemiz bu üzücü günde Filipin halkının acısını paylaşıyor. Sadece iyi bir lideri değil, aynı zamanda bir aile ferdini de kaybettik. Başkanlığının mirası her zaman aziz olacak ve minnettar ulusumuzun kalplerinde sonsuza kadar saklanacaktır" dedi. - MANILA

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Kaynak: İHA

Filipinler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Filipinler Devlet Başkanı Ramos hayatını kaybetti - Son Dakika

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