Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş örgüt soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde ifade veriyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Soruşturmanın seyrine ilişkin açıklama yapılmazken, Şahin'in adliyede işlemleri sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.
Kaynak: DHA
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