Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan Devlet Sırlarını İfşa Etme Davasından Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan Devlet Sırlarını İfşa Etme Davasından Beraat Etti

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan, devlet sırlarını ifşa etmek suçlamasından beraat etti. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Khan'ın suçlamadan aklanmasına karar verdi. Ancak, yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hala hapiste kalacak.

03.06.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat etti.

Pakistan'da farklı davalarda hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki eski Başbakan Imran Khan'ın hakkındaki devlet sırlarını ifşa etme suçlaması düşürüldü. Eski başbakanın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre İslamabad Yüksek Mahkemesi Khan'ın söz konusu suçlamadan beraatına hükmetti. Aynı davada suçlu bulunan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de beraat ederken, Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Khan'ın hakkındaki yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Imran Khan, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir belgenin içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçlanmıştı. Ocak ayında Khan ve Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Khan ve eşine yasa dışı evlilikten hapis cezası

Pakistan'da bir Mahkeme, Büşra Khan'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Khan ile evlendiğini gerekçesiyle evliliğin "yasa dışı" olduğuna hükmetmişti. Eski Başbakan Khan ile Büşra Khan, "yasa dışı evlilik" yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan Devlet Sırlarını İfşa Etme Davasından Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 19:02:36. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan Devlet Sırlarını İfşa Etme Davasından Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement