Vefat eden eski Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Temel Kitapcı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Kitapcı'nın özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar, Kitapcı'nın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze törenine, TBMM Genel Sekreteri Kemal Şamlıoğlu, Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve milletvekillerinin yanı sıra Meclis personeli de katıldı.

Kitapcı'nın cenazesi bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1936'da Sivas'ta doğan Kitapcı, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi İşletmesi Bölümünden mezun oldu. Deniz Nakliyatı Türk AŞ'de memur olarak çalışan Kitapcı, belediye meclis üyeliği de yaptı.

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi olarak Parlamento'ya giren Kitapcı, evli ve iki çocuk babasıydı.