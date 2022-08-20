Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı sizlerin beraberliği ile mümkün olacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı sizlerin beraberliği ile mümkün olacak

20.08.2022 18:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa mitingi öncesinde kürsüye çıkarak bir konuşma yapan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'ın daveti ile mitinge katıldığını belirterek, "İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı sizlerin beraberliği ile mümkün olacak" dedi. Arınç, son dönemde AK Parti'ye yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'dan önce kısa bir konuşma yaptı.

"AK PARTİ'NİN GÖNÜLLÜ TEMSİLCİSİ OLARAK HUZURLARINIZDAYIM"

Erdoğan'ın daveti üzerine katılım sağladığını belirten Arınç, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önemli konuşmalar yapacak. Biz de onun daveti üzerine geldik. Belki çok genç arkadaşlarımız tanımayabilir. Birkaç kelimeyle Bülent Arınç'ın Manisa için ne ifade ettiği anlatmak isterim. 5 dönem milletvekilliği yaptım, 4 dönem milletvekili yaptı, başbakan yardımcılığı yaptı, Meclis başkanlığı yaptı, 5 senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım, AK Parti'nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım." dedi.

"BU HİZMETLERİN DEVAMI SİZLERİN BERABERLİĞİ İLE MÜMKÜN OLACAK"

Sözlerine birlik ve beraberlik çağrısı yaparak devam eden Arınç, "Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde benim size söylemek istediğim şey, bugüne kadar AK Parti'ye nasıl sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse; bundan sonra da aynı vefayla, aynı sadakatle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın 10 mislini Sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Bugün vereceği mesajları önümüzdeki seçimlerde hep beraber oylarımızı tasdik ederek, göndererek hepimiz göstereceğiz. Manisa çok büyük hizmetler aldı. İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile kendi güzel şehrimize geldim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Bülent Arınç, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı sizlerin beraberliği ile mümkün olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Bülent Arınç: Bu iktidarın devamı sizlerin beraberliği ile mümkün olacak - Son Dakika
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