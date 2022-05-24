Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi

24.05.2022 09:45
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi

Eskişehir'in AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk, iki mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki karayolunun adeta köstebek yuvasına döndüğünü söyledi.

Eskişehir'in AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk, iki mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki karayolunun adeta köstebek yuvasına döndüğünü söyledi.

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, "İlçemize bağlı Göcenoluk ile Sandıközü mahallelerini birbirine bağlayan karayolu köstebek yuvası gibi. Asfalt için defalarca müracaatta bulunulmasına rağmen yıllardır bir türlü adım atılmıyor. Bu mahalleler cezalandırılıyor mu" sorusunu yöneltti.

Seçimlerde Göcenoluk ve Sandıközü mahallelerinde sandıktan AK Parti'ye yüzde 100 oranında oy çıktığını hatırlatan Türk, "3 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Göcenoluk ile Sandıközü arasında yol sıkıntısı var. Yolların durumunu büyükşehir yetkililerine ilettiğimiz halde bir türlü çözülmüyor. Acaba bu mahallelerimiz cezalandırılıyor mu?. Seçimlerde, bu iki mahallemizde AK Parti'ye yüzde yüz oranında oy çıkıyor. Bilindiği gibi, Göcenoluk'tan yüzde 100 oy aldık. Bu yolların tamir-bakım ve asfaltlanması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ait. Yılmaz Büyükerşen'e çağrıda bulunuyorum. Kendisi buralara gelip yolların durumunu görsün. Büyükerşen, bu bölgede yaşayan vatandaşımızın mağduriyetinin bir an önce gidersin" diye konuştu.

Seyitgazi'nin CHP'li Belediye Başkanı Uğur Tepe, söz konusu karayolunun tadilatı için büyükşehir ile yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Seyitgazi, Eskişehir, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi - Son Dakika


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