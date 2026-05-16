Eskişehir'de Belediye Görevlilerine Operasyon
16.05.2026 18:31
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik gözaltı operasyonunu yorumladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir merkezli aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tepebaşı Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmayı dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın selameti ve hukukun üstünlüğüne olan inanç nedeniyle bugüne kadar adli sürece saygı gösterdiklerini ifade eden Albayrak, "Gelinen noktada ortaya çıkan vahim tablolar, iddialar ve belgeler karşısında Eskişehir halkının hakkını savunmak adına bir kelam etme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

MASAK ve Sayıştay raporlarına yansıyan ayrıntıların Eskişehir ve kamu vicdanı adına utanç verici olduğunu öne süren Albayrak, şöyle devam etti:

"Eskişehirli hemşehrilerimizin vergileriyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla inşa edildiği iddia edilen lüks villalar, tarım arazileri üzerine kurulan devasa malikaneler ve bu yapıların altına gizlenmiş kripto para madenciliği odaları, belediyecilik anlayışının nasıl kişisel servet edinme aracına dönüştürüldüğünün en açık göstergesidir."

Albayrak, özellikle aşevi hizmetleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarının vahim ve can yakıcı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, yoksulun, fukaranın boğazından geçecek olan aşevi yemeklerinin sanki dışarıdaki yandaş firmalardan alınmış gibi gösterilerek belediyeye fatura edilmesi, milyonlarca liranın elden ele nakit olarak paylaştırılması sadece hukuki bir suç değil, aynı zamanda çok büyük bir ahlaki çöküştür."

Eskişehirlilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA

