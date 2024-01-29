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Eskişehir'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı

AK Parti'nin belediye başkanlığına İYİ Parti'den geçen Nebi Hatipoğlu'nu aday gösterdiği Eskişehir'de sular durulmuyor. Partinin il başkanı Süleyman Reyhan, yerel seçime 63 gün kala ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün görevden alındı.

29.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Eskişehir'e giderek ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan'a bu programda İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen ve Eskişehir Büyükşehir Adayı olan Nebi Hatipoğlu da eşlik etti. Erdoğan'ın kente ayak basıp adayları açıkladığı gün İl Başkanı Süleyman Reyhan ise görevden alındı.

ERDOĞAN TEK TEK İLÇE ADAYLARINI İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yarışacak AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuştu. İlçe belediye başkan adaylarını duyuran Erdoğan; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu ile de poz verdi.

İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Hatipoğlu İYİ Parti'den AK Parti'ye geçip Eskişehir adayı olurken il teşkilatında hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente ayak bastığı gün, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan görevden alındı. Yerine ise yönetimde yer alan tanıtım medya başkanı Gürhan Albayrak atandı. Göreve getirilmesinin genel merkezin kararı olduğunu ifade eden Albayrak, bundan sonra partinin il başkanı olarak yerel seçim sürecini yürüteceğini söyledi.

Öte yandan kent için siyasi partilerin hesapları sürüyor. CHP ise yıllar süren Yılmaz Büyükerşen'in bir dönem daha aday olmasını engelledi. Büyükerşen aday olmayacağını açıklayarak adaylığı genel sekreteri Ayşe Ünlüce'ye bıraktı.

Eskişehir\'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı
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Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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