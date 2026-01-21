Eskişehir'in ulaşım filosu için 3,8 milyar liralık dev yatırım onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

Eskişehir'in ulaşım filosu için 3,8 milyar liralık dev yatırım onaylandı

21.01.2026 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında, Eskişehir ulaşımına 15 yeni tramvay ve 15 elektrikli otobüs kazandırılıyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Eskişehir ulaşımı için hazırlanan 2026 yılı yatırım müjdesini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan Kamu Yatırım Programı kapsamında, kentin ulaşım filosunu güçlendirecek olan 3 milyar 854 milyon TL tutarındaki dev bütçe resmiyet kazandı. Proje kapsamında şehre 15 yeni tramvay aracı ve 15 yeni elektrikli otobüs kazandırılacağını belirten Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açan bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
