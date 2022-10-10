Eskişehir haber... AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesi eleştirisi - Son Dakika
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Eskişehir haber... AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesi eleştirisi

10.10.2022 11:52
Eskişehir haber... AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesi eleştirisi

Eskişehir habere göre AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesine ilişkin eleştiride bulundu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesine ilişkin eleştiride bulundu.

Acar, yazılı yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un projeyle ilgili engellendiği yönünde iddialarda bulunduğunu dile getirerek, bu ifadeleriyle köşeye sıkıştığını belirtti.

Böyle bir durum olmadığını vurgulayan Acar, Kurt'un projeye ilişkin daha önce dile getirdiği şu ifadeleri anımsattı:

"2019 Yerel Seçimler öncesi yaptığı açıklamayı hep birlikte hatırlayalım. "Artık Erenköy, Huzur ve Karapınar'da TOKİ'yi istemiyoruz. Biz de diyoruz ki TOKİ seni oradan kovalayacağız ve oraları biz yapacağız.' Mahkeme kararı ile de TOKİ'nin orada yetkisi olmadığı ve yetkinin belediyede olduğu açıklandı. Bundan sonra TOKİ orada yok. Karapınar'ı, Erenköy'ü biz yapacağız. Projeyi ve planı geçirdik, gerisi çok kolay olacak."

Aradan geçen 3,5 yıllık zamanda Kurt'un ifadelerinin sadece seçim yatırımı olduğunu anladıklarını dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Çünkü o bölgelere tek bir çivi dahi çakılmadı. Şimdi tekrar seçimler yaklaştığı için engellendiğini ve o yüzden bir şey yapamadığını iddia ediyor. Bırakın engellenmeyi biz defalarca kendisine 'Gel beraber TOKİ'ye gidelim, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına hep birlikte elimizi taşın altına koyalım' dedik. Ama her seferinde çağrılarımıza kulak tıkayarak bahanelere sarılmayı tercih etti.

Şimdi kendisine soruyorum. Sayın Kurt, yetki belediyede. Sen de belediye başkanısın. Belediye meclis üyesi çoğunluğu da sende ki biz de şu ana kadar vatandaşımızın faydasına olacak her konuda destek olmuşken seni engelleyen nedir? Neden sürekli bu kelimeyi kullanarak vatandaşlarımızın duygularını sömürüyorsun? Bu söylemler üzerinden daha ne kadar siyaset yapacaksın? 'Yapacağız, edeceğiz' lafları yerine ne zaman icraata geçeceksin? Engelleme zihniyetinde olan sensin. Mamuca-Vadişehir Mevkiinde devam eden konut inşaatını durdurmak için elinden geleni yapıyorsun. Asıl sen gölge etme ve artık verdiğin bir sözü de yerine getir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eskişehir haber... AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a 'Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi' projesi eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haber... AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesi eleştirisi - Son Dakika
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