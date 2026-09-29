Estonya Başbakanı, Milrem yangınının Rus güvenlik servisince kundaklandığını açıkladı - Son Dakika
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Estonya Başbakanı, Milrem yangınının Rus güvenlik servisince kundaklandığını açıkladı

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Estonya Başbakanı Kristen Michal, Milrem Robotics'te 15 Ağustos'ta çıkan yangının Rus güvenlik servislerinin talimatıyla kundaklama olduğunu açıkladı. Soruşturma KAPO'nun bilgilerine dayanırken, olay kapsamında 3 Letonya vatandaşı gözaltına alınmıştı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Ukrayna'ya insansız kara araçları sağlayan Milrem Robotics'te ağustos ayında çıkan yangının, Rus güvenlik servislerinin talimatıyla düzenlenen bir kundaklama saldırısı olduğunu açıkladı.

Estonya merkezli savunma şirketi Milrem Robotics'te 15 Ağustos'ta çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma sonuçlandı. Estonya Başbakanı Kristen Michal, Ukrayna'ya insansız kara araçları tedarik eden şirketin Rus güvenlik servislerinin talimatıyla kundaklandığını bildirdi. Bu sonucun Estonya İç Güvenlik Servisi KAPO tarafından toplanan bilgilere dayandığını söyleyen Michal, güvenlik servislerine ilişkin bilgilerin gizliliğini gerekçe göstererek olayla ilgili kanıtları kamuoyuyla paylaşmadı. Estonya Başbakanı, olayın Rusya adına Avrupa'da gerçekleştirilen diğer sabotajlarla benzerlik taşıdığını belirtti.

Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği Estonya'nın suçlamalarına henüz cevap vermedi.

Üç Letonya vatandaşı gözaltına alınmıştı

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Milrem Robotics'in Betooni Caddesi'ndeki kullandığı binada 15 Ağustos gecesi yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmamıştı. Estonya makamları ilk incelemelerin ardından olayın kundaklama olabileceğini değerlendirirken, soruşturma kapsamında 3 Letonya vatandaşı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA
PolitikaGüvenlikLetonyaAğustosEstonyaSavunmaDünyaSon Dakika

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