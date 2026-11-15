Estonya'da İHA tesisine kundaklama girişiminde 8 kişi gözaltında, Rusya sınırı kapanacak - Son Dakika
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Estonya'da İHA tesisine kundaklama girişiminde 8 kişi gözaltında, Rusya sınırı kapanacak

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Estonya'da İHA üreticisi Threod Systems tesisine yönelik kundaklama girişimi engellendi, Letonya vatandaşı 8 kişi gözaltına alındı. İç Güvenlik Servisi eylemin GRU koordinasyonunda yapıldığını öne sürdü; Estonya, Rusya ile sınır geçişlerini 1 Aralık'ta kapatacak.

Estonya'da yetkililer, dün insansız hava aracı (İHA) üreticisi Threod Systems'e ait tesise yönelik kundaklama girişiminin engellendiğini bildirirken, sabotaj eyleminin Rusya Askeri İstihbarat Servisi (GRU) tarafından koordine edildiğini öne sürdü. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, olayın ardından Rusya ile tüm sınır geçişlerinin 1 Aralık itibarıyla kapatılacağını bildirdi.

Estonya'da yetkililer, başkent Tallinn yakınlarındaki Viimsi bölgesinde insansız hava aracı (İHA) üreticisi Threod Systems'e ait tesise yönelik kundaklama girişiminin engellendiğini açıkladı. Estonya Başsavcısı Astrid Asi, dün yerel saatle 03.06'da bazı kişilerin söz konusu tesise zorla girmeye çalıştığını belirtti. Asi, şirketin güvenlik görevlilerinin müdahalesi sayesinde kundaklama girişiminin engellendiğini kaydetti. Asi, saldırı teşebbüsünün ardından güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Letonya vatandaşı 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcı, şüphelilerden 5'inin tutuklanması için mahkemeye başvuruda bulunulduğunu aktardı. Asi, soruşturmada saldırının organize edilmesine ilişkin detaylar, şüphelilerin rolleri ve diğer muhtemel bağlantıların ortaya çıkarılmasına odaklanıldığını söyledi.

"Eylem Rusya Askeri İstihbarat Servisi'nin koordinasyonuyla gerçekleştirildi"

Estonya İç Güvenlik Servisi (KAPO) Direktörü Margo Palloson ise, karşı istihbarat çalışmaları sonucunda saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğunun tespit edildiğini ve eylemin Rusya Askeri İstihbarat Servisi'nin (GRU) koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini savundu. Palloson, "Bu, Rusya'nın Estonya'da bir sabotaj eylemi gerçekleştirme girişimlerinden bir başkası oldu" dedi.

Palloson, saldırganların binanın camlarını kırmaya ve içeriye yanıcı maddeler dökerek yangın ve patlamaya neden olmaya çalıştığını belirterek, saldırının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi halinde şirketin çok ciddi zarar yaşayabileceğinin altını çizdi. Estonyalı yetkili, olayda kimsenin yaralanmadığını ve tesiste önemli bir hasar meydana gelmediğini, üretim ve teslimat faaliyetlerinin olaydan etkilenmediğini aktardı.

Rusya ile sınır geçişleri 1 Aralık itibarıyla kapatılacak

Estonya Başbakanı Kristen Michal, saldırı girişiminin ardından ülkenin Rusya ile olan doğu sınırının kapatılması için gerekli adımların atılmasını istedi. Michal, sınırın kapatılmasının Estonya'daki vatandaşlara yönelik tehditleri azaltacağını ve ülkenin savunma sanayisi ile savunma kapasitesine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğuna yönelik güçlü bir mesaj vereceğini ifade etti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da, Rusya ile tüm sınır geçiş noktalarının 1 Aralık itibarıyla kapatılacağını duyurdu. Tsahkna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Estonya'ya yönelik düşmanca eylemlerinin sonuçları olacağını anlamalı" ifadelerini kullandı. Estonyalı bakan, sınırların ne kadar süre kapalı kalacağına yönelik herhangi bir ayrıntı vermedi.

Rusya'dan Estonya'nın suçlamalarına ve sınır geçişlerini kapatma kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Moskova'nın Avrupa ülkelerinin daha önce sabotaj operasyonlarına ilişkin yönelttiği suçlamaları reddettiği biliniyor.

Kaynak: İHA
GüvenlikPolitikaSavunmaLetonyaEstonyaAralıkDünyaRusyaSuçSon Dakika

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