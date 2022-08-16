Estonya, Rusça konuşulan kentteki Sovyet anıtını kaldırdı - Son Dakika
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Estonya, Rusça konuşulan kentteki Sovyet anıtını kaldırdı

16.08.2022 16:53
Estonya, Rusça konuşulan kentteki Sovyet anıtını kaldırdı

Estonya'nın Rusça konuşulan Narva kentinde, 2. Dünya Savaşı sırasında ölen Sovyet askerlerinin hatırasına inşa edilen anıt, kamu düzeninde risk teşkil ettiği gerekçesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Estonya'nın Rusça konuşulan Narva kentinde, 2. Dünya Savaşı sırasında ölen Sovyet askerlerinin hatırasına inşa edilen anıt, kamu düzeninde risk teşkil ettiği gerekçesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Estonya hükümeti, Sovyet döneminden kalma savaş anıtlarını halka açık alanlardan kaldırıyor. Hükümet, Rusya-Ukrayna savaşının nüfusunun yüzde 97'sinin Rusça konuştuğu Narva'da gerilimi artırmasından endişe duyarak kentteki Sovyet anıtını kamu düzenine risk teşkil ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Ülkenin en büyük üçüncü kentinde bulunan ve 2. Dünya Savaşı sırasında ölen Sovyet askerlerinin hatırasına inşa edilen anıtın üzerinde kırmızı Sovyet yıldızlı bir T-34 tankının replikası yer alıyordu. İş makinesiyle taşınan Sovyet tankı, başkent Tallinn'in kuzeyindeki bir savaş müzesine götürülüyor.

"Kimse militan ve düşman komşumuzun evimizde gerginliğe yol açmasını istemiyor"

Estonya Başbakanı Kaja Kallas yaptığı açıklamada, "Bugün alınan karar, Estonya'nın güvenliğini sağlamak ve tüm Estonya halkının Ukrayna'daki savaşın neden olduğu krizleri atlatmasına yardımcı olmak gibi en önemli görevlerimize odaklanmamıza yardımcı oluyor. Kimse militan ve düşman komşumuzun evimizde gerginliğe yol açmasını istemiyor. Rusya'ya Estonya'daki barışı bozmak için geçmişi kullanma fırsatı vermeyeceğiz" dedi. Kallas, "Narva'daki anıtlar etrafında artan gerilimi göz önünde bulundurarak kamu düzenini ve iç güvenliği sağlamak için hızlı hareket etmeliyiz. Bu nedenle hükümet, toplumda daha fazla düşmanlık oluşturulmasını ve eski yaraların açılmasını önlemek için eski rejimin savaş anıtlarını kaldırma kararı aldı" dedi. Kallas, anıtların yıkılmayacağını, müzeye götürüleceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da bu tür anıtların "Rus işgalini yüceltmek" için dikildiğini ve Estonya'nın kamusal alanında hiçbir yeri olmadığını savunarak, "Ukrayna topraklarında yaşanan bu vahşetler için Rus toplumunun genel olarak pasif bir ahlaki sorumluluk taşıdığını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya tepki göstermişti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu ay Estonya'nın planına yönelik yaptığı açıklamada, "Avrupa'yı faşizmden kurtaranların anıtlarının ortadan kaldırılması tabi ki çok çirkin. Bu, hiçbir ulusa itibar kazandırmaz" ifadelerini kullanmıştı. - TALLİNN

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Estonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Estonya, Rusça konuşulan kentteki Sovyet anıtını kaldırdı - Son Dakika

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