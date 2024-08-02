Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun amcasının oğlunu göreve atadı - Son Dakika
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Politika

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun amcasının oğlunu göreve atadı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu\'nun amcasının oğlunu göreve atadı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun amcasının oğlu Gökhan Beşikçioğlu'nu 'Tesisler koordinatörü' görevine getirdiği ortaya çıktı. CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları devam ediyor.

02.08.2024 11:52  Güncelleme: 12:00
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Akraba atama furyasına son olarak bir yenisi daha eklendi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun amcasının oğlu Gökhan Beşikçioğlu'nu 'Tesisler koordinatörü' görevine getirdiği ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde peş peşe yapılan akraba-eş-dost atamaları gündemdeki yerini korurken, CHP yönetimindeki belediyelerde akraba atamaları devam ediyor. Akraba atamasıyla ilgili son adım oyunculuktan siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu ve amcasının oğlu olan Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor.

Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekti.

Etimesgut Belediyesi'nden dağıtım yerlerine gönderilen resmi belgenin ortaya çıkmasının ardından skandal patlak verdi. Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Tesislerimizde farklı müdürlüklerimiz tarafından verilen hizmetler sırasında yetki karmaşası ve eşgüdüm eksikliği nedeniyle hizmette aksamalar meydana geldiği gözlenmiştir söz konusu aksaklıkların giderilmesi amacıyla tesislerin temizlik bakım onarım güvenlik ve idari işleri ile her türlü aksaklıkların giderilmesinden sorumlu bir koordinatörün her tesiste bir tesis sorumlusunun görevlendirilmesine karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun amcasının oğlunu göreve atadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun amcasının oğlunu göreve atadı - Son Dakika
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