Eylül\'de 18 Bin Sağlık Çalışanı Alımı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanı alımının ikinci etabının eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli atamasının ikinci etabına ilişkin, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi.