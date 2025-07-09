SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanı alımının ikinci etabının eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli atamasının ikinci etabına ilişkin, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi.
Son Dakika › Politika › Eylül'de 18 Bin Sağlık Çalışanı Alımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?