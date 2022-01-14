Canan Kaftancıoğlu: "EYT'liler mağduriyetlerini giderecek bir yasanın çıkmasını istiyor" - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetlerini giderecek bir yasanın çıkmasını istediklerini bildirdi.

İstanbul'da Şişhane Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına katılan EYT'liler pankartlar açıp sloganlar attı.

Burada bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, EYT'lilerin kazanılmış haklarının verilmesini istediklerini söyledi. Kendisinin de bir EYT'li olduğunu belirten Kaftancıoğlu, EYT için attıkları her adımın engellediğini ileri sürdü.

EYT konusunda AK Parti ve MHP'yi eleştiren Kaftancıoğlu, "EYT'liler yıllardır yaşadıkları hak kayıpları ve mağduriyetlerini giderecek bir yasanın çıkmasını istiyor." dedi.

Kaftancıoğlu, iktidara geldiklerinde EYT'lilerin sorunları çözeceklerini ileri sürdü.

"Emeklilikte yaşa takılanlar eşit olmak istiyor"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'lilerin istediği tek şeyin "emeklilik" olduğunu söyledi.

EYT'lilerin eşitlik ilkesinden mahrum bırakıldığını savunan Boran, "Emeklilikte yaşa takılanlar eşit olmak istiyor. Yasaların öngörülebilirlik ilkesinin ihlal edildiği durumun çözümlenmesini istiyor ve bunun için mücadele ediyor. Çıkacak artık bu yasa, zamanı geldi. Çoktan geçti bile." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arzu Lastikçi de mücadelelerini demokratik yollardan aramaya devam edeceklerini belirtti.

Her platformda EYT'lilerin mağduriyetini anlattıklarını dile getiren Lastikçi, "Kurumsal mücadelemizle toplumsal sorun olduğu kabul edilen EYT sorununun çözüm merceği, siyasetin zeminindedir." diye konuştu.