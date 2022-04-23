Eyüpsultan'da 23 Nisan'da koltuk değişimi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 23 Nisan'da koltuk değişimi

23.04.2022 13:49
Eyüpsultan'da 23 Nisan'da koltuk değişimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken makam koltuğunu Üç Şehitler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tanem Naz Çelik'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken makam koltuğunu Üç Şehitler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tanem Naz Çelik'e devretti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Deniz Köken çocukların bayramını kutlayarak onlarla sohbet etti. Başkanlık koltuğuna oturan Tanem Naz Çelik ise çok heyecanlı olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı: "Başkanlık koltuğuna oturmak çok heyecan ve mutluluk verici. Üzerimde çok büyük bir sorumluluk varmış gibi hissediyorum. Kocaman bir ilçenin başkanı olmak çok güzel bir duygu. Bizi burada güzel ağırladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

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Ulusal Egemenlik, Deniz Köken, Eyüpsultan, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eyüpsultan'da 23 Nisan'da koltuk değişimi - Son Dakika


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