Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep\'teki Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te faaliyet gösteren Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu.
Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde düzenlenen toplantıya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı ve Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Burkay Güçyetmez, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kanevetci, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Büyükuncu, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hamit Öztürkmen ve oda temsilcileri katıldılar.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oda üyelerine sunum eşliğinde Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Fadıloğlu, ilçedeki yaşam kalitesini her geçen gün daha yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sunumun ardından, soru cevap bölümüne geçildi. Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu, talepleri dinledi, çeşitli konularda istişarelerde bulundu ve kendisine yöneltilen tüm soruları cevapladı.
"Nitelikli hizmetleriniz var"
Şehitkamil Belediyesinin kaliteli hizmet sunduğunu dile getiren Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, "Öncelikle değerli çalışmalarınız için çok size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Teknolojik yatırımlarınızı da yakından takip ediyoruz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, her kesimin kullandığı gerçekten değerli kompleksleriniz var, nitelikli hizmetleriniz var. Bizler de hepsinden faydalanabiliyoruz. Ben de Şehitkamilli olarak, yaptığınız bu yapıların tamamını kullanıyorum. Yaptığınız tüm hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Politika › Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'teki Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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