Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Şikayeti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşlara, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik şikayetlerini e-Devlet üzerinden veya bu konudaki mobil uygulama aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.

Çopuroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, illere yaptıkları ziyaretlerde vatandaşlardan gelen tavsiyeleri, sorunları dinlediklerini ve bu konuları ilgili mercilere ileterek çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Şikayetler arasında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerinin de bulunduğunu bildiren Çapuroğlu, şikayetleri ilgili bakanlığa ilettiklerini söyledi.

Vatandaşların fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik şikayetlerini e-Devlet üzerinden veya bu konudaki mobil uygulama aracılığıyla yapabileceğini belirten Çopuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulama harikulade ama bunu daha güzel yapacak olan vatandaşın katılımı, destek vermesi. Bu uygulamayı ne kadar çok kullanırsak, ne kadar destek verirsek, sonucun hem bizim hem de memleketimiz için çok daha efektif olacağını düşünüyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bu uygulamadan sonra artık isteyen herkes müfettiş. Nasıl müfettiş? Eğer bahsettiği şeyler fahiş fiyat sınıfına giriyorsa, ilgili müdürlüklerimiz hemen devreye girmek suretiyle buraya müdahale edecek. Artık bundan sonra dürüst esnafın karşısına haksız rekabetle çıkan, onların işini engellemeye çalışan, fahiş fiyatlarla ürün satmak isteyen kim varsa vatandaşımızın ve ilgili müdürlüklerin denetiminden kaçamayacak."