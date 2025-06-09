Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayımladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fahrettin Altun'dan Ferdi Zeyrek için Taziye Mesajı - Son Dakika
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