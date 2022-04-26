Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz - Son Dakika
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Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

26.04.2022 00:51
Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kaydetti.


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Fahrettin Altun, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz - Son Dakika


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