Üye Girişi
Son Dakika Logo

Faruk Dinç'ten İsrail'in İdam Cezası Yasasına Tepki

08.04.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Dinç, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını eleştirdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasına tepki gösterdi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in idam cezası yasasını eleştirdi.

Kudüs davasının sadece Filistinlilerin davası olmadığını vurgulayan Dinç, bu davaya sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti. Dinç, idam cezasıyla Kudüs Davası'nın sona ermeyeceğini, bu umuda hiç kimsenin kapılmaması gerektiğini söyledi.

Filistin'in, Kudüs'ün neferleri olduklarını belirten Dinç, soykırım suçlularının insanlık ve tarih önünde hesap vereceğini dile getirdi.

ABD ile İsrail'in İran arasındaki savaşa da değinen Dinç, ABD'nin bölgedeki varlığının istikrarsızlık anlamı taşıdığına dikkati çekti.

Bölge ülkeleri arasında savunma hattı oluşturulmasını öneren Dinç, "İşgalci İsrail ve ABD'nin tutumları karşısında bölge ülkeleri kendi yol haritalarını çizmelidir." dedi.

Sosyal medyanın gençleri olumsuz etkilediğine işaret eden Dinç, "fenomenlik" adı altında sunulan hayat tarzının gençleri kimliksizleştirdiğini söyledi.

Sosyal medyaya kimlik numarasıyla girilmesine yönelik düzenleme yapıldığını hatırlatan Dinç, bu düzenlemenin sahte hesaplar üzerinden yapılan manipülasyonların önüne geçeceğini belirtti.

Kimlik numarası zorunluluğunun zararlı içeriklerin yayılmasını da engelleyeceğini ifade eden Dinç, "Gençlerimizi sanal alem değil, ailesi beğenmelidir. Dijital kimliğe karşı gerçek kimlik oluşturma adına görev ve sorumluluklar vardır. Hem eğitim sistemimizde, hem aile içi eğitimde gençleri koruyacak mekanizma geliştirilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Faruk Dinç, Orta Doğu, Politika, Mersin, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 17:54:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.