Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ilçelerin kalkınma ihtiyaçları ve devam eden projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

30.04.2024 18:34  Güncelleme: 18:39
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AK Parti Eskişehir Milletvekili ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Dönmez, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretler çerçevesinde, ilçelerin kalkınma ihtiyaçları ve devam eden projeler hakkında bilgi alışverişi yapılarak, bölgesel gelişime katkı sağlama amacı güçlendirildi. Ayrıca Milletvekili Dönmez, Sarıcakaya Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından bölgeye üreticilik yapan vatandaşlardan Osman Köse'nin serasını ziyaret etti ve akabinde sera ve tarım alanlarında faaliyet gösteren vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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