Fatih Erbakan 900 milyar liralık fon için araştırma komisyonu kurulmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Erbakan 900 milyar liralık fon için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon soruşturması için TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonu kurulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Erbakan, 900 milyar liralık fon ve borsadaki düşüşle 1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini söyledi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon soruşturmaları ile ilgili, "Bu olay büyük bir olaydır. TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonunun kurulması ve ucu kime dayanırsa dayansın üzerine gidilmesi, sorumluların cezalandırılması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin başlatılan soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Bu bir piyasa dalgalanması olarak nitelendirilemeyecek bir durumdur. Doğal akışa aykırı olağanüstü bir durumdur ve maalesef bir dolandırıcılıktır, vurgundur. Bu doyumsuzluğun nerelere ulaşabileceğini gösteren büyük bir olay ve göz göre göre gelen bir olaydır. Sayın Mehmet Şimşek'in 2025 yılında yaptığı bir uyarı var. Arkasından 2026 yılının Haziran ayında yabancı kuruluşların İstanbul Borsası ile ilgili uyarıları var, Türkiye'deki uzmanların uyarıları var; ama maalesef bunlar göz ardı edilmiş veya içerideki bazı kişiler tarafından görmezden gelinmiş. 500 binden fazla insan parasını yatırmış. 900 milyar liralık bir fondan bahsediyoruz ve bununla beraber borsadaki genel düşüş ile birlikte 70-80 milyar dolara varan bir kayıp ile 1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini görüyoruz. Tabii burada malum fonların yönetimlerine baktığımız zaman siyasetçileri, eski bürokratların olduğunu görüyoruz. Tabii bunların içeri ile bağlantılı olması muhtemel ve tabii yine buradan ciddi kazanç elde edenlerin de siyasi kişilikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu olay büyük bir olaydır. TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonunun kurulması ve ucu kime dayanırsa dayansın üzerine gidilmesi, sorumluların cezalandırılması lazım" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLİ OLARAK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK'

İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını değerlendiren Erbakan, "Tabii her partide, her ailede, her toplulukta, her STK'da bu tip görüş ayrılıkları, farklı fikirlerin olması mümkündür ve aile içerisinde dahi farklı fikirler, görüş ayrılıkları olabiliyor. Kendisiyle bazı noktalarda fikir ayrılığına düştüğümüzden dolayı biz de kendisinden bu görevlerinden affını istemesini talep ettik, kendisi de bunu talep etti. Milletvekili olarak çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Fon SoruşturmasıFatih ErbakanPolitikaEkonomiRefahSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:35:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan 900 milyar liralık fon için araştırma komisyonu kurulmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei