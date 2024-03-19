Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor, başına 2 ekleyin yüzde 27 olacak

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor. Başına 2 ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde 27 olacak." dedi

Erbakan, tarihi bina olan "Yüksek Kahve"nin balkonundan yaptığı konuşmada, bu tarihi mekanın Milli Selamet Partisi'nin il başkanlığına ev sahipliği yaptığını, buraya 50 sene sonra aynı ruhla, aynı istikamette, aynı dava uğruna Yeniden Refah Partisi olarak girdiklerini söyledi.

"Şehrine sahip çık, nesline sahip çık" dediklerini dile getiren Erbakan, "Neslimizi kaybedersek bu, ne para kaybetmeye ne toprak kaybetmeye benzer. Allah muhafaza buyursun. Bütün bir toplumu, bütün bir milleti, geleceğimizi kaybederiz. Onun için neslimizin karşısındaki en büyük tehditlerden olan asrın belası sapkınlık olarak nitelendirdiğimiz LGBT operasyonlarına karşı şehirlerimizi ve nesillerimizi koruyacağız inşallah. LGBT'ye Yeniden Refahlı belediyeler asla geçit vermeyecek. Bu bizim namus meselemizdir. Yeni nesillerimizi, evlatlarımızı bu sapkınlıktan, bu beladan koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Erbakan, 31 Mart'taki yerel seçimlere değinerek, şunları kaydetti:

"Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor. Başına 2 ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde 27 olacak. Bunu, meydanlarda görüyoruz. Bunu, milletimizin gözlerinde görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde milletimiz akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Üye sayımız 500 bine dayandı. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Arkasından 1 milyon hedefine ulaşacağız."