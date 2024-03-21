Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolvadin'de fabrika açma sözü verdi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolvadin'de fabrika açma sözü verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolvadin\'de fabrika açma sözü verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelerek seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşma yaptı. Erbakan, alkaloid fabrikası açan babası Necmettin Erbakan'ın izinden giderek Bolvadin'e yeni bir fabrika açacaklarını söyledi.

21.03.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada fabrika kazandıracaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Genel Başkan Erbakan, İkiler mevkiinde bulunan Yörükzade Ahmet Fevzi Özdemir'in türbesinde dua etti. Erbakan, türbeden vatandaşlarla birlikte yürüyerek ilçe meydanına geçti. Burada Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın alkaloid fabrikası açtığı Bolvadin'e yeni bir fabrika açma sözü verdi. Erbakan daha sonra vatandaşlardan başkan adayı Halil Uysal'a destek istedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolvadin'de fabrika açma sözü verdi - Son Dakika

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