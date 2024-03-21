Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolvadin\'de fabrika açma sözü verdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada fabrika kazandıracaklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Genel Başkan Erbakan, İkiler mevkiinde bulunan Yörükzade Ahmet Fevzi Özdemir'in türbesinde dua etti. Erbakan, türbeden vatandaşlarla birlikte yürüyerek ilçe meydanına geçti. Burada Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın alkaloid fabrikası açtığı Bolvadin'e yeni bir fabrika açma sözü verdi. Erbakan daha sonra vatandaşlardan başkan adayı Halil Uysal'a destek istedi. - AFYONKARAHİSAR
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, flama taşıdığı, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, terör örgütü propagandası yaptığı ve suç unsuru oluşturduğu tespit edildi.
Bakan Bak, Rize'de yapılan spor tesislerini inceledi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için spor yapmalarını istedi. Türkiye'de son 22 yılda spor alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Bak, çocukların spor yapmasının toplumla uyumlarını ve eğitim başarılarını artırdığını vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamlarının terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü ve Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca terörle mücadele stratejisinin sınırlardan mümkün olduğu kadar ötede tehditleri bertaraf etmeyi hedeflediğini ve Irak ile enerji ve ticaret gibi konuları da içeren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Pehlivan, halka yakınlığı ve samimiyetiyle tanınıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak makamlarının da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü, Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi.
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