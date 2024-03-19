Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da seçim bürosunun açılış törenine katıldı.
Erbakan, Hürriyet Meydanı yakınlarındaki seçim bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde Yeniden Refah Partisinin konuşulduğunu söyledi.
Partinin üye sayısının arttığını belirten Erbakan, "Partimizin resmi üye sayısı 480 bin oldu. 260 binden 480 bine 6 ayın içerisinde fırladı. Böyle bir büyüme, 6 ayda yüzde 85 büyüme başka hiçbir siyasi partiye nasip olmaz. Cenabıallah'a şükürler olsun. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz." dedi.
Fatih Erbakan, vatandaşlardan, Yeniden Refah Partisinin Çorum Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç için destek istedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Mehmet Aşıla ve Nurettin Gül ile Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu da konuşmalarında, Anaç için destek talebinde bulundu.
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye'nin geleneksel ve önemli bir komşu ve dost olduğunu belirtti. Radev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e devlet nişanı takdim ederken, ikili ilişkilerin pekiştirilmesine ve geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Radev, Türkiye ile olan işbirliğinin güvenlik, enerji, ulaşım ve çevre koruması gibi alanlarda yeni çözüm arayışlarını gerektirdiğini vurguladı. Büyükelçi Sekizkök ise Türk yatırımlarının Bulgaristan'da arttığını ve ikili ticaretin büyüdüğünü belirtti.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde yapılan aile ve toplum sağlığı merkezinin açılışında devletin sağlık alanında attığı adımları anlattı. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise sağlık politikalarıyla güçlü devletlerin anıldığını belirtti. Açılışa Almus Kaymakamı Emre Çömen, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.
Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacaklarını vurguladı. Doğan, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ve estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.
Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nın yapımını inceledi. Pakdemirli, barajdaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtirken, Savaş ise mevcut belediye başkanının vaatlerini yerine getirmediğini ve barajın finansmanının büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmadığını savundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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