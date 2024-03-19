Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da seçim bürosunun açılış törenine katıldı.

Erbakan, Hürriyet Meydanı yakınlarındaki seçim bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde Yeniden Refah Partisinin konuşulduğunu söyledi.

Partinin üye sayısının arttığını belirten Erbakan, "Partimizin resmi üye sayısı 480 bin oldu. 260 binden 480 bine 6 ayın içerisinde fırladı. Böyle bir büyüme, 6 ayda yüzde 85 büyüme başka hiçbir siyasi partiye nasip olmaz. Cenabıallah'a şükürler olsun. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz." dedi.

Fatih Erbakan, vatandaşlardan, Yeniden Refah Partisinin Çorum Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç için destek istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Mehmet Aşıla ve Nurettin Gül ile Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu da konuşmalarında, Anaç için destek talebinde bulundu.