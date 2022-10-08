Fatih Erbakan: İncirlik Üssü'nü kapatalım (2)

'BİR ARPA BOYU YOL ALAMADILAR'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karabük Belediyesi salonunda düzenlenen kongresine katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, "Muhalefetteki birbirine benzemez 6 partinin bir araya gelerek oluşturduğu o tuhaf yapıdaki sıkıntılara da Yeniden Refah Partisi olarak dikkat çekiyoruz. Bunlardan da milletimize bir hayır gelmeyeceğini ifade ediyoruz. İktidara yaptığımız gibi onlara da uyarılarımızı yapıyoruz. Onlar bizim uyarılarımızı dinlemek yerine masa altından birbirlerini tekmelemekle meşguller. Geçtiğimiz pazar günü bu 6 benzemez 7'nci kez bir araya geldi. 30 tane baş başa toplantı, 7 kere de masa başında olmak üzere tam 37 tane toplantı. 6 aydan beri ne konuşuyor ne yapıyorsunuz? Ortada bir şey yok. Şu ekonomik krizden çıkmaya yönelik bir çözüm önerisi var mı? Bir kaynak paketi açıklayabiliyorlar mı? 6 ayda daha bir cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabildiler mi? Bol bol çay kahve, bol bol edebiyat, bol bol resim ondan sonra da toplandıkları gibi dağılıyorlar. 6 aydan beri bir arpa boyu yol alamadılar." dedi.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"Muhalefetteyken anlaşamayanlar, masa altından birbirini tekmeleyenler iktidar olunca anlaşacaklar da birbirlerine diyetlerini ödeyecekler alacaklarını vereceklerini halledecekler de ne olduğu belli olmayan bir önceki dönemden ne farkı olduğunu anlatamadıkları çift başlı parlamenter sisteme yeniden Türkiye'yi döndürecekler de ülkenin meselelerini ele alacaklar da milletin derdine derman olacaklar da."

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,