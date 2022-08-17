Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"MRNA AŞILARINDAN KAYNAKLI OLABİLECEĞİNİ İFADE EDEN PEK ÇOK UZMAN BULUNMAKTADIR"

Erbakan, özellikle gençler arasındason dönemlerde arttığı iddia edilen kalp krizini gündeme getirdi.

"Son dönemlerde Türkiye ve tüm dünyada genç yaşlarda kalp krizi ve emboli (kan pıhtısı ve pıhtılaşma) vakalarında ve bu sebeple her yaşta ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz." diyen Fatih Erbakan, "Son zamanlarda yapılan birçok bilimsel açıklamada bu durumun, mRNA aşılarının yan etkilerinden kaynaklı bir artış olabileceğini ifade eden yerli ve yabancı pek çok uzman bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK BAKANLIĞI VE YETKİLİ KURUMLARI KONUYU ARAŞTIRMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sağlık Bakanlığı'na seslenen Erbakan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, diğer tüm yetkili kurumlarımızın bu çok önemli konuyu araştırmalarını, gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, gerçekleşen hasta ve ölüm vakalarının ne kadarının aşılanmış, ne kadarının ise aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dair bir çalışmanın yapılmasını, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını, vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesini beklemekteyiz.

Ayrıca yapılacak çalışmalar ışığında, mRNA aşılarının bu hastalık veya ölümler ile bir ilişkisinin bulunması halinde, halkımızın huzuru ve güvenliği bakımından bundan sonrası için ne gibi önlemler alınacağı ve nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda kamuoyunun geniş ölçüde aydınlatılması gerekmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak konunun daha önce de olduğu gibi takipçisi olacağımızı ifade eder, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."