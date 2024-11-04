Fatih Erbakan'dan Kayyum Atamalarına Tepki: Halk Cezalandırılıyor - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'dan Kayyum Atamalarına Tepki: Halk Cezalandırılıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını eleştirerek, halk iradesinin yok sayıldığını ifade etti. Erbakan, sorunların çözüm yolunun hukuk ve adalet olduğunu belirtti.

04.11.2024 17:05
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabaha karşı yapılan kayyum atamalarının yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibaret olduğunu savunarak, "Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir. Sorun yasalarda ise, TBMM'de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirelim" dedi.

Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimlerin aday gösterildiğine dikkati çeken Erbakan, Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylık sürecine itiraz etmemesiyle bu adaylıkları meşrulaştırdığını kaydetti. Seçimlerin sonuçlanmasının hemen ardından yıllardır süren davaların hızla karara bağlandığını ve sonuç olarak seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine vali veya kaymakamların atandığını belirten Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu filmin iki tarafı da, sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor. Doğrusu sorunlu isimlerin aday gösterilmemesi, gösterilse bile YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir. Bununla birlikte görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyum atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir belediye başkanı seçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Kayyum Atamalarına Tepki: Halk Cezalandırılıyor - Son Dakika

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