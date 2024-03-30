Fatih Erbakan: Kahramanmaraş\'ı milli görüş belediyeciliği ile buluşturacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Kahramanmaraş'ımızı bir kez daha milli görüş belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah" dedi.
Partisinin mitingi için Kahramanmaraş'a gelen Fatih Erbakan, İstasyon Mahallesi'nde partililerle buluştu. Erbakan, "Artık milli görüş var, hayrın kendisi ve yeniden refah var elhamdülillah. Mecburen istemeye istemeye gidip oy veriyoruz, başka seçenek, başka alternatif mi var ne yapacağız çaresizlikten bu oyları veriyoruz diyen kardeşlerimiz, artık bu seçimlerde gönül rahatlığı ile milli görüşe, yeniden refaha mührü basacak. Ehveni şerlerle uğraşmak zorunda kalmayacak. Hayrın ta kendisi, milli görüşün ta kendisi yeniden refahı seçecek inşallah" diye konuştu.
Kahramanmaraş'ın 1989 yılında milli görüş belediyeciliğine kavuştuğunu ifade eden Erbakan, "35 yıl evvel milli görüş belediyeciliği ile Kahramanmaraş tanıştı. Refah Partisi'nin şahlanışının başlangıcı olan 89 seçimlerinde 5 ilimizden bir tanesi Kahramanmaraş'ımızdı. Kahramanmaraş'ımızı bir kez daha milli görüş belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah. Büyükşehir Belediyesi'nde de Muhammed Aydoğar başkanımız 1 Nisan itibariyle milli görüş belediyeciliğini ve ahlaklı belediyeciliği başlatacak, faizcileri, rüşvetçileri, kibirlileri göndereceğiz. Rantçı belediyecilik dönemini tarihe gömeceğiz ve ahlaklı belediyecilik dönemine başlayacağız inşallah. 1989 seçimlerinde Anavatan Partisi'nin rüzgarı en güzel şekilde eserken, Kahramanmaraş Belediyesi'ni kazanacağımızı kim düşünebilirdi. Türkiye'de genel oyların yüzde 9 olan bir seçimdi. 87'de yüzde 7 oyumuz vardı ve geldik Kahramanmaraş'a belediyeyi kazandık. Şu anda şartlarımız çok daha iyi. İnşallah geleceğiz 31 Mart'ta sandıklar patlayacak milli görüş şahlanacak. Büyükşehir belediyesini alacağız inşallah" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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