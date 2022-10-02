FATİH ERBAKAN KİMSEYE DİYET BORCUMUZ OLMAYACAK - Son Dakika
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FATİH ERBAKAN KİMSEYE DİYET BORCUMUZ OLMAYACAK

02.10.2022 23:32

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bizim milli görüş olarak Cenabı Allah'a şükürler olsun ki bugüne kadar kimseye diyet borcumuz olmadı, bundan sonra da kimseye diyet borcumuz olmayacak.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bizim milli görüş olarak Cenabı Allah'a şükürler olsun ki bugüne kadar kimseye diyet borcumuz olmadı, bundan sonra da kimseye diyet borcumuz olmayacak. Bizim sadece ve sadece bu aziz millete hizmet borcumuz var dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Artvin'de partisinin 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede konuşan Erbakan, 6'lı masanın altın günü toplantılarına devam ettiklerini ifade ederek, 7 kez masa başında, 30 kez masanın dışında baş başa, 37 kez bir araya gelmişler. 6 aydan beri ortada bir tane somut proje yok. Şu ekonomik krizden nasıl çıkacağımıza dair bir plan yok. Ortada bir cumhurbaşkanı adayı yok. Varsa yoksa parlamenter sistem. Çay içiyorlar, kahve içiyorlar, fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Bakın en son 2 büyük ortak arasında adaylık kavgası çıktı. CHP dedi ki 'ben Kılıçdaroğlu olarak aday olmak istiyorum' adeta masaya adaylığını dayattı. Sayın Akşener '6'lı masa noter değildir, biz noter değiliz' dedi. Ona karşı çıktı ve milletvekili seçimlerine girmek için CHP'den ödünç aldıkları milletvekilleri ile ilgili olarak 'biz CHP'ye diyet borcumuzu 31 Mart seçimlerinde ödedik' dedi. Peki CHP'ye olan diyet borcunuzu ödediniz de masanın gizli ortağı olan HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? diye konuştu.

'MİLLETE HİZMET BORCUMUZ VAR?

Erbakan, Masaya dışarıdan destek veren ve baskı yapan HDP diyor ki '31 Mart'ta benim oylarım sayesinde o koltuklara geldiniz. Şimdi benden utanıyorsunuz, çekiniyorsunuz, benimle görüntü vermiyorsunuz, dışarıda tutmaya çalışıyorsunuz' doğru söylüyor. Bir de HDP'ye diyet borcu var. Daha bu aşamadayken bu hallere düşmüş, birbirlerine diyet borcunu ödeme pazarlığına girişmiş olanların iktidara gelmesi halinde bu millete vereceği bir şey olur mu Bu millete bunlardan bir hayır gelir mi Bizim milli görüş olarak Cenabı Allah'a şükürler olsun ki bugüne kadar kimseye diyet borcumuz olmadı, bundan sonra da kimseye diyet borcumuz olmayacak. Bizim sadece ve sadece bu aziz millete hizmet borcumuz var. Başkada kimseye bir borcumuz yoktur? dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika FATİH ERBAKAN KİMSEYE DİYET BORCUMUZ OLMAYACAK - Son Dakika

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