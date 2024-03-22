Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da temaslarda bulundu.
Erbakan, partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.
Daha sonra Eski Malatya Meydanı'ndaki seçim ofisleri toplu açılış programında konuşan Erbakan, partilerinin 500 bin üyeye ulaşmasına az kaldığını söyledi.
20 bin üyeye daha ulaşmaları halinde İYİ Parti'nin üye sayısını geçeceklerini anlatan Erbakan, son dönemde partilerine büyük bir teveccüh olduğunu ve seçimden sonra da çalışmalarını sürdürerek birkaç ay içinde 1 milyon üyeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Erbakan, medyada da partilerinin çok konuşulduğuna işaret ederek, "Sabahtan akşama, akşamdan sabaha hepsinin ağzında Yeniden Refah Partisi. İki üç sene önce adını bile ağzınıza almıyordunuz, ne oldu? Milli görüş şahlandı, milletimiz uyanışa, dirilişe geçti. Konuşuyorlar Yeniden Refah ne kadar oy alacak, ne yapacak, hangi illeri kazanacak. Hedefimiz, stratejimiz konuşuluyor. Herkes soluk soluğa Yeniden Refah Partisini takip ediyor, konuşuyor. " ifadesini kullandı.
Programda, partinin il ve ilçe adayları da selamlama konuşması yaptı.
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, hedeflerinin bir milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracaklarını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti ve konuşmasında Gazze'nin işgal altında olduğu günden beri sokaklara çıkan insanlık cephesine değindi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir tesiste yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrarın en büyük güç olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında soydaşları ve destekçileri olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin üzerindeki sorumluluğun arttığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin gücünü korumak ve ileri hedeflerine ulaşmak için çabalayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Terör bütün dünyanın belası. Dolayısıyla terör konusunda uluslararası işbirliğini arttırmamız lazım.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Çelik, muhtarlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Programa, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve muhtarlar da katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?