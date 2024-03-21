Fatih Erbakan, Muş\'ta iftar programına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, terörle mücadeleyi sürdüreceklerini ve Türkiye'yi daha huzurlu bir yüzyıl yapacaklarını belirtti. Tunç, ayrıca yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, belediye başkanlarının merkezi hükümetle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi. Programda ayrıca AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer parti yetkilileri de konuşma yaptı.