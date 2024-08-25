Fatih Erbakan: Yeniden Refahla bolluk ve bereket dönemi gelecek - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Yeniden Refahla bolluk ve bereket dönemi gelecek

Fatih Erbakan: Yeniden Refahla bolluk ve bereket dönemi gelecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'nın Selendi ilçesinde halka seslenerek, Yeniden Refah Partisi'nin belediyecilik anlayışını ve hedeflerini anlattı.

25.08.2024 23:06  Güncelleme: 23:13
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Manisa'nın Selendi ilçesinde halka seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refahla yeniden bolluk ve bereket dönemini gelecek" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2 gün sürecek Manisa programına partisinin Manisa'daki tek ilçe belediyesi olan Selendi ilçesinden başladı. İlçe girişinde partisinin İl Başkanı Serhat Orhan, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından davul zurna ve cirit atları eşliğinde karşılanan ve halkı selamlayan Fatih Erbakan, belediye önünde halka hitap etti. Erbakan, "31 Mart seçimlerinde halkımız Selendili hemşehrilerimiz Milli Görüş'ün adresi Yeniden Refah'tır dedi. Belediyecilik Yeniden Refah'ın işidir diyerek partimizin adayı Murat Daban'ı sizlerin takdiriyle başkan seçti. Selendi halkına teşekkür ediyorum, belediye Milli Görüş işi, bizde samimiyet var, Milli Görüşçü belediye başkanımız bir fakirin çuvalını sırtında taşımaktan şeref duyar, işte bizim anlayışımız bu. Önce ahlak ve maneviyat ve ahlaklı belediyecilik. Belediye başkanlığını bizler ibadet boyutunda yaparız. Hizmet belediyeciliği ile tanışan belediyelerimizin de derdi bizlerin derdidir. Belediyelerimizin sorunlarını çözerek ilçemizin refahını yükselteceğiz. Selendi'mize Milli görüş belediyeciliği hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ise, Fatih Erbakan'a ziyaretleri için teşekkür etti. Erbakan, konuşmasının ardından Belediye başkanlığı makam odasında ilçe belediyesi ve ilçe hakkında Belediye Başkanı Murat Daban'dan bilgi aldı. Başkan Daban ziyaretin anısına Fatih Erbakan'a Osmanlı tuğrası ile yöresel ilçe dokuma kilimi hediye etti.

Selendi ziyaretinin ardından Demirci ilçesine geçen Erbakan, yol üzerinde çevirip düğünlerine davet eden çiftleri kırmayıp gençlerin nikah şahidi olarak genç çifte mutluluklar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Yeniden Refahla bolluk ve bereket dönemi gelecek - Son Dakika

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