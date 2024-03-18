Fatih Erbakan, Yozgat\'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Erbakan, kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu belirterek, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi.
Erbakan, "Neden kurtuluş Milli Görüş'te? 1996-1997'de Erbakan Hoca'mızın başbakanlığı dönemindeki bolluk ve bereket dönemini bu millet hatırlıyor. İşçiye, memura, emekliye verilen maaş zamlarını, çiftçiye, köylüye verilen taban fiyat artışlarını bu millet çok iyi hatırlıyor." dedi.
O dönem ekonominin çarklarının dönmeye başladığını anımsatan Erbakan, "Erbakan Hoca, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı yaptı. Dünyada başka hiçbir ülkede 11 ay gibi bir sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka hükümet yok. Erbakan Hoca'mızın başbakan olduğu hükümet, dünya şampiyonu bu alanda. Öyleyse yine kurtulmak istiyorsak, yine bolluk ve bereket istiyorsak Milli Görüş'e koşacağız. İşte üye sayımız bunun için artıyor, anketlerde oylarımız bunun için artıyor." diye konuştu.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye karşı hain pusular kuran ve hain emeller taşıyan emperyalist güçlere karşı milletin evlatlarının direndiğini belirtti. Kurtulmuş, milletin ruh halinin değişmediğini ve bugün de teröre alet olanlara karşı direndiğini vurguladı.
Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü münasebetiyle Jandarma Er Şehit Ferhat Alakuş'un ailesini ziyaret etti. Şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden Vali Ünlü, şehitlerin vatan için canını feda eden kahramanlar olduğunu vurguladı.
Keşir, Afyonkarahisar'da DEM Parti'nin olmadığını belirterek, hizmet belediyeciliğiyle yarışmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, AK Parti Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Uluçay'ın projelerini desteklediğini ifade etti.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Dağlı, Çorum'un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirtti. İftar programına, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.
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