Fatih Erbakan, Yozgat'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Yozgat'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Fatih Erbakan, Yozgat\'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.

18.03.2024 20:57  Güncelleme: 20:57
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Erbakan, kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu belirterek, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi.

Erbakan, "Neden kurtuluş Milli Görüş'te? 1996-1997'de Erbakan Hoca'mızın başbakanlığı dönemindeki bolluk ve bereket dönemini bu millet hatırlıyor. İşçiye, memura, emekliye verilen maaş zamlarını, çiftçiye, köylüye verilen taban fiyat artışlarını bu millet çok iyi hatırlıyor." dedi.

O dönem ekonominin çarklarının dönmeye başladığını anımsatan Erbakan, "Erbakan Hoca, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı yaptı. Dünyada başka hiçbir ülkede 11 ay gibi bir sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka hükümet yok. Erbakan Hoca'mızın başbakan olduğu hükümet, dünya şampiyonu bu alanda. Öyleyse yine kurtulmak istiyorsak, yine bolluk ve bereket istiyorsak Milli Görüş'e koşacağız. İşte üye sayımız bunun için artıyor, anketlerde oylarımız bunun için artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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