Fatih Köse, Manisa'daki milletvekillerini 839 kırsal mahalleyi ziyarete çağırdı - Son Dakika
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Fatih Köse, Manisa'daki milletvekillerini 839 kırsal mahalleyi ziyarete çağırdı

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Fatih Köse, Manisa\'daki milletvekillerini 839 kırsal mahalleyi ziyarete çağırdı
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'daki milletvekillerinin kent merkezinde yapılan ziyaretlerle kırsaldaki sorunları çözemeyeceğini söyledi. Köse, kentin 1085 mahallesinin 839'unun kırsal statüde olduğunu belirterek Kula'nın Çarıkballı mahallesi örneğini verdi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın 17 ilçe ve 1085 mahallesine dikkat çekerek milletvekillerinin kırsaldaki vatandaşların sorunlarına daha fazla eğilmesi gerektiğini söyledi

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'daki siyasi temsilcilerin kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla daha fazla temas kurması gerektiğini belirterek, kentin idari yapısına ilişkin rakamları paylaştı.

Manisa'nın 17 ilçe ve 1085 mahalleden oluştuğunu belirten Köse, mahallelerin 246'sının merkez, 839'unun ise kırsal mahalle statüsünde bulunduğunu ifade etti.

Milletvekillerinin vatandaşların sorunlarını yerinde görmesi gerektiğini dile getiren Köse, kent merkezinde gerçekleştirilen ziyaretlerin kırsaldaki sorunların tespit edilmesi açısından yeterli olmayacağını söyledi.

Köse, özellikle kırsal mahallelerin ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, "Mesela Kula'nın Çarıkballı mahallesine, yani eski tabirle köyüne acaba hangi siyasetçi gitmiştir? Çok merak ediyorum. Merkezde gezmekle halkın sorunlarını çözemezsiniz" dedi.

Köse, Manisa'nın tüm mahallelerinde vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi ve çözüm süreçlerinin sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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