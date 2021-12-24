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Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar - Son Dakika

Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar

24.12.2021 19:34

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com'a samimi açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un "Hiç pes ettiğiniz zamanlar oldu mu?" sorusunu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı. Fiziksel olarak yorgunluk hissetmediğini belirten Şahin, "Bazen gönlümü çok kırıyorlar. 'Ya bu kadar da olmaz' diyorum. Sonra engelli çocuğun yürümeye başladığını görünce direnmem gerektiğini görüyorum" dedikten sonra gözleri doldu.

Haberler.com Youtube kanalı, hem siyaset hem de sanat dünyasından birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

SORUYA YANIT VERİRKEN GÖZLERİ DOLDU

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un "Hiç böyle üzüldüğünüz, pes ettiğiniz zamanlar oldu mu? Ben artık bırakayım dediğiniz zamanlar oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Başkan Şahin, "Fiziksel yorgunluk hiç hissetmem. Bazen gönlümü çok kırıyorlar. 'Ya bu kadar da olmaz' diyorum. Ben de melek değilim sonuçta. Günde 15 saat çalışıyorsun. Bir aşkım var, bir hayalim var, bir hedefim var. Bazen 'bir dakika dur' diyorum. 'Bu mücadeleye değer mi' diyorum. O tüp bebekteki kız, o engelli yaşamdaki yürüyemeyen çocuğun yürümeye başlaması, o cadde, o mahalle gördüğüm örnekler bana öyle sarılıyor ki. Onların benden umudu devam ettiği sürecek direnmem ve dayanmam gerektiğini görüyorum." ifadelerini kullandıktan sonra gözleri doldu. Bir süre sonra gülümsemeye başlayan Başkan Şahin, "Çünkü bundan besleniyorum." ifadelerini kullandı.

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Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar
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Bedia Teymur, Fatma Şahin, Youtube, Engelli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar - Son Dakika
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