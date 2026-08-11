Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı Soruşturması Yeniden Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı Soruşturması Yeniden Başladı

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2015'teki Fenerbahçe otobüsüne saldırı olayı, yeni delillerle yeniden incelenmeye alındı.

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma, yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin araç, ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılması ve şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

4 Nisan 2015 tarihinde Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Viyadük mevkisinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken, otobüste bulunan futbolcular, kulüp görevlileri ve yetkililer de büyük tehlike atlattı. Yaralı şoförün otobüsü kontrollü şekilde yol kenarına durdurarak daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediği belirtildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken, yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Ağustos 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Dosya 11 yıl sonra yeniden incelendi

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı dosyası da yeniden incelendi.

Yeni HTS ve baz analizleri yapıldı

Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonuna ilişkin yeni HTS ve baz analizleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen yeni deliller üzerine, 4 Ağustos 2020 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen farklı ID numaralarına ilişkin baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda, bazı şüphelilerin olay öncesinde birbirleriyle irtibat halinde olduğu, olay sırasında irtibatlarının kesildiği ve saldırının ardından yeniden iletişim kurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin olay bölgesindeki baz kayıtları incelendi

Yapılan analizlerde şüphelilerden Y.Ö.'nün, daha önce olay sırasında ikametinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini beyan etmesine rağmen, olay saatinde Fenerbahçe kafilesindeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi.

Y.Ö. ile birlikte şüpheliler E.A, H.H. ve Ö.E.'ün olay öncesinde birbirleriyle sık irtibatlarının bulunduğu, söz konusu kişilerin Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahında bulunan Of ilçesindeki sahil yolu üzerinde baz sinyallerinin tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca olay sonrasında Y.Ö. ve E.A'nın aynı bölgeden, H.H. ve Ö.R.K.'nın ise yine aynı bölgeden baz sinyali verdiği tespit edildi.

Mali hareketleri de incelendi

Soruşturma kapsamında Ö.E.'nin daha önceki ifadesinde Y.Ö.'nün kendisinden bir arkadaşının alacağı aracı kendi üzerine almasını istediğini söylediği belirtildi. Bu ifade doğrultusunda Y.Ö.'nün olay tarihinde maddi sorunlar yaşadığı değerlendirilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından temin edilen 2017 yılı ve sonrasına ait hesap hareketlerinin de incelemeye alındığı kaydedildi.

İncelemelerde Y.Ö.'nün özellikle 2022 yılı sonrasında maddi durumunun iyileştiği ve üzerine kayıtlı 5 araç bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

5 şüpheliye operasyon

Soruşturma kapsamında şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılması ile gözaltına alınmaları amacıyla operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Politika, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı Soruşturması Yeniden Başladı - Son Dakika

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