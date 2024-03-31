Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi

Fethiye Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Açıklanan seçim sonuçlarının ardından, Karaca'ya destek verenler Beşkaza Meydanı'na koştu.
Alkışlar, tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde sahneye gelen Fethiye Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, 2 aylık seçim kampanyası boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Belediye başkanı olarak tüm Fethiye'yi kucaklayacağını söyleyen Başkan Karaca, elde edilen bu başarıda ve yakalanan oy oranında emeği geçenlere de şükranlarını sundu.
"Sizi yine yanıltmadık"
Karaca, "Fethiye'm ikinci 5. yılımız hayırlı olsun. Sizlere 2 ay önce meydanlara indiğimiz zaman bir söz vermiştim. Bu seçimi alacağız ve bütün adayların toplamına yakın oy alacağız demiştim. Sizi yine yanıltmadık. Diğer adayların manipüle ettiği anketleri hep beraber gördük. Ben ne dedim. En son Yeni Mahalle, Karaçulha ve Foça mitinglerimizde bütün yapılan 6 anketin hepsinde yüzde 44 ve 50 arası çıkıyoruz demiştim ve şu an yüzde 48'lerdeyiz arkadaşlar. Ben 5 yıl boyunca sizleri hiç yanıltmadım. Ama 5 yıl boyunca inanılmaz kumpaslara maruz kaldım. Son günlerde Seçimi alabilmek için yine en son yapay zeka ile bizi konuşturdular. İyi Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Behçet Saatcı da olmak üzere 2 gündür bizlerle alakası olmayan tüm ses kayıtlarını sizlere gönderdiler. Hayatım boyunca 88 yılından bu yana siyaset yapıyorum birçok seçimlere girdim. Birçok adayımız için çalıştım. Onların seçim kampanyalarında bulundum. Hiçbir zaman bu kadar bel altı ve çirkin bir siyaset görmedim. En son ki mitingimde Foça'da demiştim ki sizin cevabınızı halk verecek demiştim. Seçim yasakları olmasına rağmen sabahın 7'sinde anket gönderiyorlar" dedi.
"Hayatım boyunca seviyeli siyaset yaptım"
Açıklamasını sürdüren Karaca konuşmasında; ""Biz yasaların üzerinde insanlar değiliz. Yaptıkları yapay zeka ile beni konuşturup devletin bakanına beni hakaret ettiriyorlar. Dünyada aşık olduğum Fethiye'me küfür ettiğim yaydılar sizlere. Bunların siyaseti batsın. 52 yaşındayım. Hayatım boyunca seviyeli bir siyaset yaptım. Geçmişimde bir tane lekem yok. 79 tane müfettiş geldi, bizleri ablukaya aldılar. Elbette devletin müfettişleri gelecek. Ama bütün raporlarda işimizi ne kadar doğru yaptığımızı o raporlarda raporladılar. Yargıda bir tane dosyamız yok. Ben insan odaklı siyaset yaparım. Hiç kimseyi ayrıştırmam. İyi insan mı kötü insan mı ona bakarım. Benim Fethiye'mde 81 vilayetten güzel insanlar yaşıyor. O insanlarla birlikte bu coğrafyayı paylaşıyorum. Yapacak olduğumuz projelerin içerisine hep o arkadaşları alıyoruz. 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bana oy verdi mi vermedi mi diye hiçbir kimseyi ayrıştırmadım. Belediyeye girerken tüm personele 'Verdiğim görevi yapacaksınız, halkımı memnun edeceksiniz, iyi işler yapacaksınız, akçeli işlere karışmayacaksınız, sizlerin ekmeğinizle oynamam' dedim. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı bir kişiyi dahi işten çıkarmadım" sözlerine yer verdi.
"Başkan Karaca konuşmasında "Bugün buradan sesleniyorum. Nüfusumuz 177 bin 500 ama yaşayan nüfusumuz 200-250 bin. Farklı illerden kayıtlı olan vatandaşlarımız da var. Bana oy versin vermesin hiç önemli değil. Fethiye'nin Belediye Başkanı olarak 200 bin kişiyi kucaklayacağım. Bunu herkes bilsin, şu 2 aylık süreçte bizi sırtımızdan hançerleyenler oldu. Çirkin çirkin kasetleri sizlere gönderdiler. Ama onlarla hukuk mücadelem bitmeyecek. Onlar hesabını mutlaka yargıda verecekler. Biz hiç mazeret etmeden hizmet ettik. Neler gördük, ekonomik krizleri, pandemi gördük fakat hiç mazeret etmedik. Bütün ailem burada. Kızım da bana uğur getirdi. Cuma akşamki Foça mitingimizde bana sürpriz yaptı. 2 gün sonra İtalya'ya gidecek. İnşallah doktor olacak. Ailemle gurur duyuyorum ama herkesin ailesi var. Bir şeyler konuşurken, iftira atarken elinde belge varsa atacaksın" diyerek kendisine destek veren herkese teşekkür etti. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi - Son Dakika
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı. Başer, Gümüşhane'de eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenen bir MHP üyesidir.
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