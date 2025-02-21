Fidan: Barış Ekonomik Kalkınma ile Desteklenmeli - Son Dakika
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Politika

Fidan: Barış Ekonomik Kalkınma ile Desteklenmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, G20 toplantısında barışın ekonomik kalkınma ile sürdürülebilir olduğunu vurguladı.

21.02.2025 13:06
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz. Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır. Bu bölgelere yönelik ekonomik iyileşme ve kalkınma hamleleri, sahici perspektifler sunmadığımız sürece kısa ömürlü olma eğilimindedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "2025'teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" konulu oturumunda konuştu. Bakan Fidan konuşmasında, "G20, uluslararası ekonomik iş birliği için en öncelikli forum olmaya devam etmelidir. G20'nin esnekliğini ve güncelliğini korumak için yenilenmiş bir kararlılıkla bir dizi adım atmalıyız. Özellikle uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda daha kapsayıcı ve temsili bir küresel yönetişim sistemi için çaba göstermek, gelişmekte olan ekonomilerin ve bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak, G20 ile İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve Afrika Birliği gibi bölgesel örgütler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini sağlamak, özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da bölgesel ekonomik koridorlar aracılığıyla bağlantısallığı teşvik etmek. Trans-Hazar Orta Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi bu vizyonun başlıca örnekleridir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca, göç ve mülteci krizlerinin ele alınmasında adil yük paylaşımının teşvik edilmesi ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin sürdürülebilir çerçevelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, gıda güvenliği, enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıklarının ele alınmasına yönelik küresel çabalarda daha iyi eşgüdüm sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.

"Suriye'de, Gazze'de ve pek çok bölgede barış son derece kırılgan durumdadır"

Fidan, "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz. Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır. Bu bölgelere yönelik ekonomik iyileşme ve kalkınma hamleleri, sahici perspektifler sunmadığımız sürece kısa ömürlü olma eğilimindedir. G20, jeoekonomi ve jeopolitik arasındaki bağın farkına varılması suretiyle daha istikrarlı bir küresel düzenin şekillendirilmesinde daha etkili olabilir. Jeopolitik bölünmeler arasında köprüler kurmak ve bu bölünmelerin üstesinde gelmek için ekonomik diplomasi kanallarını kullanabiliriz. Bu bağlamda G20'nin jeoekonomik dengeleyici olarak rolünün artırılması teşvik edilmelidir. Türkiye olarak bu vizyona katkıda bulunmaya hazırız" şeklinde konuştu - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

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